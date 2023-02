Conflict over boomgaard in Arkel gaat juridische fase in

do 23 feb 2023, 12:51

ARKEL • Het conflict over het beheer van Boomgaard Onderweg in Arkel gaat de juridische fase in. Dat blijkt uit de antwoorden van het gemeentebestuur van Molenlanden op vragen die hierover gesteld werden door Progressief Molenlanden (PM).

Of het tot een rechtszaak gaat komen, is nog onduidelijk. Zover is het nu in ieder geval nog niet. Het eerstvolgende actiepunt van de gemeente Molenlanden is het beantwoorden van een brief van Achmea Rechtsbijstand van 2 februari 2023, die namens Stichting De Punt schriftelijk reageerde op de brief van de gemeente van 19 januari 2023. In die brief kondigde de gemeente aan dat zij het beheer en onderhoud van de rand naast de boomgaard gaat overnemen van de stichting.

Op de brief van Achmea Rechtsbijstand had de gemeente per abuis eerder nog niet gereageerd en medewerkers van de gemeente hebben hiervoor excuses aangeboden. Wethouder Jan Lock heeft dat zelf niet gedaan. Bewust, blijkt uit de antwoorden aan Progressief Molenlanden.

Persoonlijke excuses van de wethouder zouden kunnen leiden tot de verwachting dat er nog onderhandelingsruimte is, meent de gemeente. “Die ruimte is er feitelijk niet en als gemeente willen wij die verwachting ook niet wekken”, aldus de reactie van het gemeentebestuur richting PM.

De gemeente Molenlanden heeft inmiddels overleg gevoerd met de jurist van Achmea. De brief van 2 februari 2023 van Achmea wordt deze week beantwoord.

De zaak gaat over de overlast die de buren ervaren door de wijze waarop Stichting De Punt het aangrenzende groen van de boomgaard beheert. “De overlast bestaat onder andere uit overhangende takken, te hoge begroeiing die zon wegneemt uit de tuinen van de buren en het herhaaldelijk onaangekondigd betreden van de tuinen van de buren”, aldus de gemeente.

De stichting vindt het met de overlast wel meevallen en is van mening dat ze zich houden aan een overeenkomst die zij vier jaar geleden met de gemeente hebben afgesloten.