"Gespuis in het warenhuis".

Allerlaatste uitvoering Toneelgroep Passage Giessenburg

do 23 feb 2023, 08:45

GIESSENBURG • Op maandagmiddag 20 februari speelde voor de laatste keer de toneelgroep van Passage Giessenburg bij de PCOB afdeling Giessenburg.

Na ruim 30 jaar komt er een eind aan hun optredens. Omdat er een mogelijke aanslagpleger was, werd het spannend.

In de uitvoering brachten de koning en koningin een bezoek aan de regio. Zij zouden ook een bezoek brengen aan het warenhuis, maar dat is een publiek geheim. Omdat er een mogelijke aanslagpleger was, werd het spannend.

Rolverdeling: Cynthia - Willie van der Vlies, Janine - Cora Korevaar, Betske - Rita van der Vlist, Frans - Janny de Jong, Vivianne - Arja Slob, Stefanie - Corry Wageveld, Diederick - Marike van Dijk, Souffleur-regisseur - Annie de Kuiper, Assistente - Marijke Post (helaas ziek), Technische ondersteuning -Teus van der Vlies en Jan van der Vlist.