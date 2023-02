Deelfietsen moeten Gorinchem beter bereikbaar maken, Arkel profiteert mee

GORINCHEM • De provincie Zuid-Holland, de gemeente Gorinchem en Qbuzz gaan deelfietsen aanbieden in Gorinchem. Het is de bedoeling dat daarmee de bereikbaarheid van de stad verbeterd wordt.

Qbuzz gelooft in de toegevoegde waarde van deelfietsen en heeft daarom in 2021 al 230 deelfietsen in de Drechtsteden geplaatst. Ook de gemeente Gorinchem werd enthousiast om deze fietsen aan inwoners en bezoekers aan te kunnen bieden. In samenwerking met de provincie Zuid-Holland wordt het netwerk van deelfietsen nu uitgebreid naar Gorinchem, Hardinxveld, Leerdam en Arkel.

Deze samenwerking is een logische vervolgstap in het toevoegen van deelmobiliteit aan de OV-concessie Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem. Hiermee kunnen reizigers hun eerste en laatste kilometer afleggen, waarmee het openbaar vervoer echt een reis van deur tot deur aanbiedt.

Gedeputeerde Frederik Zevenbergen, wethouder Marjo Molengraaf (Gorinchem), wethouder Johan Quik (Molenlanden), wethouder Arjan Meerkerk (Hardinxveld-Giessendam), wethouder Joop van Montfoort (Vijfheerenlanden) en Remon Steentjes (ontwikkelmanager Qbuzz) komen, als start van het project, op donderdag 9 maart met deelfietsen aan bij het Gorcums Museum aan de Grote Markt 17.

Zij gaan in het auditorium van het museum in op deze ontwikkeling en de rol van het openbaar vervoer en deelmobiliteit in deze concessie.