Voorleesuurtjes in bibliotheken Groot-Ammers en Noordeloos

do 23 feb 2023, 11:48

GROOT-AMMERS/NOORDELOOS • In de bibliotheken van Groot-Ammers en Noordeloos zijn er iedere week voorleesuurtjes. In Groot-Ammers iedere woensdag van 14.00 tot 16.00 uur en in Noordeloos iedere vrijdag van 15.00 tot 16.00 uur.

Het voorlezen is speciaal voor kinderen van 2 tot en met 6 jaar en is een leuke een leerzame activiteit voor (groot)ouders/verzorgers met kind(eren). Tijdens de voorleesuurtjes luisteren kinderen naar de mooiste, spannendste en avontuurlijkste verhalen, aansluitend bij hun leeftijd. Verder is er ruimte om andere kinderen te ontmoeten. Het voorlezen is gratis en aanmelden is niet nodig.