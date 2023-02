Open Disney Kangoeroe Spelmiddag LKV Het Bosch in Lexmond

LEXMOND • Korfbalvereniging LKV Het Bosch organiseert dinsdagmiddag 28 februari een open spelmiddag voor kinderen uit groep 1, 2 en 3. Het thema is Disney.

Voor de kinderen zijn er tal van (beweeg)spelletjes te doen, kan er worden geknutseld en wordt er gedanst op bekende Disney-nummers. De spelmiddag vindt plaats in sportzaal Het Bosch. Opgeven kan via hetboschactiviteiten@outlook.com. Voor vragen of informatie kan worden geappt met: 06-11015137.

De Kangoeroe Klup is een wekelijks sport- en beweeguur voor kinderen uit groep 1, 2 en 3. LKV Het Bosch start dit aanbod na de voorjaarsvakantie weer op. Ter kennismaking en promotie wordt daarom 11 maart 11.00 uur een proeftraining georganiseerd.

Meer informatie over het activiteitenaanbod van LKV Het Bosch is te vinden via www.lkvhetobsch.nl.