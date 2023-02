Aandacht voor mogelijke komst extra hoogspanningskabel Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Op de website en sociale media van de gemeente Molenlanden komt woensdag aandacht voor een inspreekmoment voor de mogelijke aanleg van een derde hoogspanningsleiding over Nieuw-Lekkerland. Dat doet de gemeente op aansporen van Doe mee! Molenlanden. De partij vindt het belangrijk dat inwoners hun stem kunnen laten horen in deze fase van het participatieproces.

Hoewel er later nog meer inspraakmomenten komen, is het volgens de partij het enige moment dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en netbeheerder Tennet input en adviezen van inwoners meenemen in de totstandkoming van de plannen, bij toekomstige inspraakmomenten gaat het al om verder uitgewerkte ideeën.

EZK en Tennet maakten begin januari bekend dat ze een nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Geertruidenberg aan gaan leggen. Eén van de mogelijke tracés gaat over Molenlanden en in het bijzonder over Nieuw-Lekkerland. Nieuw-Lekkerland heeft al twee hoogspanningsleidingen over het dorp lopen. Eén van die twee wordt momenteel verzwaard om aan de toenemende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen.

Een derde 380kV verbinding over deze kern lijkt Doe mee! wat veel. De partij wilde weten of er nog meer dorpskernen in Zuid-Holland zijn waar nu al twee hoogspanningsverbindingen overheen lopen. “Het is geen unieke situatie, dus in die zijn er meer gemeenten die hetzelfde lot ondergaan als wij ondergaan”, aldus Lock.

Dinsdagavond vroeg Mario de Lijster van Doe mee! Molenlanden tijdens de gemeenteraadsvergadering aan wethouder Jan Lock ook waarom eerder gestelde schriftelijke vragen door de partij nog niet beantwoord zijn. Zo zijn Nieuw-Lekkerlanders nu misschien door onwetendheid een informatie-avond op 24 januari misgelopen.

Lock verklaarde dat er onder meer gewacht werd op antwoord van Tennet voor een erg specifieke vraag. De antwoorden op de vragen zijn dinsdagmiddag vlak voor de gemeenteraadsvergadering alsnog gestuurd. Om Nieuw-Lekkerlanders de mogelijkheid te geven om te reageren, zegde Lock toe op de website en social media van de gemeente een bericht te plaatsen. De reactietermijn sluit op 23 februari.