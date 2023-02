Brigitte Erkelens uit Hoogblokland wint voorronde Nationale Voorleeswedstrijd

di 21 feb 2023, 12:17

HOOGBLOKLAND • In de afgelopen week heeft Brigitte Erkelens van basisschool De Wegwijzer uit Hoogblokland de voorronde gewonnen van De Nationale Voorleeswedstrijd.

Op woensdag 8 maart zal Brigitte samen met twaalf andere lokale winnaars meedoen met de regionale kwartfinale in Ridderkerk en verder strijden voor de titel Voorleeskampioen 2023.

In totaal deden elf kandidaten uit de regio mee aan de lokale voorronde van De Nationale Voorleeswedstrijd. De voorronde vond plaats in Bibliotheek Hardinxveld-Giessendam en de kandidaten werden aangemoedigd door hun supporters. Om de beurt werden ze door presentator Inge van der Kolk naar voren gehaald en aan het publiek voorgesteld. Vervolgens las iedere kandidaat een fragment uit hun favoriete zelfgekozen boek. Het boek ‘IJsblinkers ijsvleugels’ van Henriëtte van Hemmink werd voorgelezen door winnares Brigitte.

Leesbevordering

De Nationale Voorleeswedstrijd is de spannendste leesbevorderingscampagne voor groep 7 en 8. Kinderen nemen het tegen elkaar op in verschillende wedstrijdrondes. Kinderen leren hierbij veel van elkaar en het wedstrijdelement is heel aansprekend.

De Nationale Voorleeswedstrijd, een campagne van Stichting Lezen in samenwerking met de Bibliotheken, beoogt hiermee het (voor)leesplezier te stimuleren. De Nationale Voorleeswedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Nederlandse Boekenbon BV.