• De boomgaard in Arkel wordt onderhouden door een groep vrijwilligers. (Archieffoto, 2022)

Progressief Molenlanden vraagt uitleg over boomgaard Arkel

43 minuten geleden

ARKEL • Ferry van der Koelen van Progressief Molenlanden (PM) heeft burgemeester en wethouders om uitleg gevraagd over de gang van zaken in de Arkelse boomgaard.

Op maandag 13 februari snoeide een groep medewerkers van de gemeentelijke plantsoenendienst een deel van het groen aan de rand van de boomgaard. Dit gebeurde zonder overleg met de vrijwilligers van Boomgaard Onderweg, die in 2019 een groenparticipatie-overeenkomst sloten met de gemeente.

Juridische stappen

De vrijwilligers voelen zich geschoffeerd, hebben een bezwaarbrief laten opstellen door een advocaat en overwegen juridische stappen tegen de gemeente.

Slordig

PM wil graag een toelichting van de gemeente. Van der Koelen: “Het lijkt erop dat de vereniging redelijk goede argumenten heeft. Waarom is de vereniging niet geïnformeerd over het besluit om te gaan snoeien? De vereniging heeft brieven gestuurd waar de gemeente niet op reageerde. Dat komt bij ons heel slordig over. Waarom communiceert de gemeente zo beroerd?”

Brieven onbeantwoord

De partij wil verder weten of het klopt dat de huurders niet geïnformeerd zijn over de snoeiwerkzaamheden en zo ja, waarom ze niet zijn geïnformeerd. Ook vraagt PM zich af of het klopt dat de vereniging geen antwoord kreeg op brieven die de vrijwilligers aan de gemeente stuurden.

Excuses

Van der Koelen: “Ik las in Het Kontakt dat de gemeente de werkzaamheden heeft opgeschort. Medewerkers van de plantsoenendienst hebben hun excuses aangeboden, maar de wethouder heeft dat niet gedaan. Waarom komt hij hier niet op terug? En hoe moet het nu verder?”