Tijdelijke crisisnoodopvang in De Polderoffice Bleskensgraaf in gebruik genomen

33 minuten geleden

Algemeen 101 keer gelezen

BLESKENSGRAAF • De eerste groep tijdelijke bewoners aan bij de crisisnoodopvang in de Polderoffice in Bleskensgraaf is op vrijdag 17 februari aangekomen.

De afgelopen dagen stapten 24 mensen uit de bus. De komende dagen worden meer bedden op de locatie in gebruik genomen. De gemeente biedt onderdak voor maximaal 50 vluchtelingen tot 1 juli dit jaar.

Burgemeester Segers: “Er is hard gewerkt om de locatie klaar te maken voor ontvangst. Het is hartverwarmend dat er al flink wat vrijwilligers zijn gevonden. Zij zetten zich nu al in om deze mensen te helpen.”

De toestroom van vluchtelingen die asiel aanvragen in Nederland is nog steeds groter dan het aanmeldcentrum in Ter Apel aan kan. De rijksoverheid heeft alle veiligheidsregio’s gevraagd ieder 450 crisisnoodopvangplekken te bieden. De Polderoffice is de zesde opvanglocatie in de regio Zuid-Holland Zuid. Eerder gingen al locaties open in Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht, Oud Beijerland en Papendrecht. In totaal zijn er nu 433 plekken in de regio beschikbaar.

Open Huis

De avond voordat de opvanglocatie open ging kwamen er tientallen belangstellenden uit de omgeving een kijkje nemen tijdens het open huis. Veel mensen gaven aan het fijn te vinden om met eigen ogen te zien hoe het er uit ziet, wat er is geregeld in en om het gebouw en om hun vragen te kunnen stellen. Ook een aantal vrijwilligers dat straks op de locatie komt helpen, is een kijkje komen nemen.

Ervaring met opvang

Bleskensgraaf liet de afgelopen jaren ook al zien dat we vluchtelingen op een goede manier op kunnen vangen. In 2015 werden op dezelfde locatie al 30 vluchtelingen uit Eritrea opgevangen gedurende drie maanden. Momenteel is er een gemeentelijke opvanglocatie voor 50 Oekraïense vluchtelingen in Groot-Ammers en worden ongeveer 200 Oekraïeners opgevangen bij mensen thuis. Ook wil de gemeente ruimte gaan bieden voor de opvang van 10 alleenstaande minderjarige vluchtelingen met status in Brandwijk. Veel inwoners zijn op één of andere manier actief betrokken bij de opvang van vluchtelingen in de gemeente. Mensen die willen meehelpen kunnen zich aanmelden bij crisisnoodopvang@jouwgemeente.nl.