• Een van de schetsen die in omloop is van de renovatie van de woningen aan de Schoonenburglaan.

‘Invloed gemeente op warmteontwikkeling is beperkt’

MOLENLANDEN • De invloed die de gemeente Molenlanden kan uitoefenen op de warmteontwikkeling van gebouwen, wanneer die gebouwd of gerenoveerd worden, is beperkt.

Dat laat de gemeente Molenlanden weten naar aanleiding van vragen die hierover vorige week werden gesteld door de fractie van Doe mee! Molenlanden.

Doe mee! had die vragen gesteld naar aanleiding van onrust onder bewoners van de senioren van de Schoonenburglaan in Nieuw-Lekkerland, die vrezen dat de zwart dakpannen die geplaatst gaan worden na renovatie van hun woning, er in de zomer voor zal zorgen dat de temperatuur in hun tuinen enorm zal verhogen.

Zwarte dakpannen warmen namelijk meer op dan bijvoorbeeld rode dakpannen en omdat er veel lage daken zijn in het wijkje daar, wordt gevreesd voor warmteontwikkeling.

In een reactie geeft de gemeente aan dat warmteontwikkeling geen aspect is waarop getoetst wordt bij verlenen van vergunningen voor dergelijke renovaties.

En verder stelt de gemeente: “Formeel zijn er dus geen mogelijkheden om hier eisen aan te stellen.”

Maar toch wil de gemeente er alles aan doen om in de toekomst warmteontwikkeling zoveel mogelijk tegen te gaan: “Wij stellen voor om bij dergelijke bouwplannen in het vooroverleg dit onderwerp aan de orde te stellen en zo materialen te stimuleren die de temperaturen reduceren.”