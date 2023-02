HVC organiseert actie ‘Plant een bijbel’

ma 20 feb 2023, 11:40

REGIO • Stichting HVC (Hulp Vervolgde Christenen) uit Gorinchem organiseert weer de potgrondactie ‘Plant een Bijbel’.

Mensen kunnen zakken potgrond bestellen. De opbrengst daarvan gaat naar bijbels voor vervolgde christenen in onder meer Afghanistan, China, Iran, India en Pakistan. Wie geen potgrond nodig heeft, kan ook geld doneren voor de actie. Voor zes euro krijgt iemand al een eigen bijbel.

Via www.stichtinghvc.nl/planteenbijbel kan men bestellen of doneren. Bij het bestellen van potgrond kan men op de HVC-website een afhaalpunt in de buurt kiezen. Op zaterdag 18 maart kan de bestelde potgrond van 10:00 tot 14:00 uur worden opgehaald. Van de opbrengst van twee zakken potgrond kan één bijbel worden uitgedeeld.