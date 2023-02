Gratis workshop ‘Veilig op het internet’ in Open Kerk in Langerak

LANGERAK • In de Open Kerk in de Julianastraat 88 in Langerak wordt op maandag 27 maart van 10:00 tot 12:00 uur de gratis workshop ‘Veilig op het internet’ gegeven.

Bezoekers kunnen hun digitale vaardigheid vergroten en meer leren over online veiligheid. Aanmelden kan bij Marlous Beijer via 06-86812026 of mbeijer@debibliotheekaanzet.nl.

Het doel van deze workshop is dat deelnemers kennis krijgen over online veiligheid. Zoals veel voorkomende internetfraude en wat je er tegen kunt doen. Verder leer je ook welke belangrijke regels er zijn om veilig te internetten.

Tijdens de workshop wordt het spel ‘Weerbaar op het web’ gespeeld. Je krijgt handige tips over hoe je kan controleren of een website veilig is en hoe je onveilige e-mails en websites kunt herkennen. Verder leert weerbaar op het web je ook om te gaan met gevaarlijke e-mails of websites. De workshop wordt fysiek gespeeld, dus zonder computer. Dit maakt de workshop toegankelijk voor iedereen. Na afloop krijg je een handig stappenplan mee naar huis.