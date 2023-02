Kledingbeurs in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • In gebouw Diakonia aan de Kerkstraat 19a in Bleskensgraaf wordt op vrijdag 31 maart de Tweede Kans Beurs Beurs Bles weer gehouden. De beurs is op die vrijdag geopend van 10.30 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur.

Er wordt leuke voorjaars- en zomerkleding verkocht voor dames en kinderen (heren t/m maat S), maar ook schoenen en speelgoed.

De opbrengst van de beurs is deze keer voor het Timohuis in Sliedrecht. Van de opbrengst is 50% voor degene die ingeleverd heeft en 50% voor het Timohuis. Men kan ook kiezen om 100% van de opbrengst te schenken aan het goede doel.

Vanaf woensdag 10 maart tot en met vrijdag 24 maart kan er schone en mooie kleding (vanaf maat 86), schoenen en/of speelgoed ingeleverd worden bij; Nelie Wemmers 06-53662981, Pieta van der Vorm 06-20584626 of Marleen Vergunst 06-25043172.

Voor meer informatie: 2dekansbeursbles@gmail.com.