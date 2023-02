ingezonden mededeling

Sparen voor de studie van je kind? Tips op een rij!

zo 19 feb 2023, 10:35

Algemeen 60 keer gelezen

Sparen kun je op twee manieren doen; voor onverwachte tegenvallers of met een concreet doel. Wanneer je nog geen kinderen hebt, is het voldoende om je spaarrekening zover op te laten lopen dat je op onverwachte zaken bent voorbereid.

Maar wanneer je kinderen hebt komen er meer verantwoordelijkheden bij kijken. Je kind wil je immers voorbereiden op een goede en stabiele toekomst, hier hoort een goede opleiding ook bij. Maar zoals we allemaal weten is studeren duur en wordt het alleen maar duurder. Rekenen op de overheid is hierbij een onzekere keuze, het beleid omtrent studiefinanciering verandert nog wel eens. Daarom is het aan te raden hier in een vroeg stadium rekening mee te houden en een plan voor te maken. Hoe je dit doet? Hierbij de tips op een rijtje.

Neem de tijd

Wanneer je vroeg begint, zul je niet iedere maand krom hoeven liggen om een goed startbudget voor de studie van jouw junior bij elkaar te hebben. Je kunt dan namelijk je geld ook laten groeien. Zet het niet helemaal weg op een spaarrekening met weinig rente, het zal dan namelijk door de inflatie snel minder waard worden. Het is aan te raden om dan je kansen te spreiden. Probeer in ieder geval het geld te laten groeien door het te investeren.

Investeer meer

Omdat je de tijd hebt, kun je bij spaargeld voor een studie overgaan tot investeren. Kies voor een mix van producten om de kans op winst zo groot mogelijk te maken. Wacht ook niet tot de 18e verjaardag om dan in één keer alles te verkopen; houd de koers van de gekochte producten in de gaten en koop op het moment dat je winst kan maken. Waar je in kunt investeren? Hiervoor is de keuze tegenwoordig reuze. Van aandelen tot crypto, maar ook vastgoed beleggingen kunnen lonen.

Liever een iets onbekendere investering? Kijk dan eens naar een aankoop van goud of investeren in olie via bijvoorbeeld een platform als oil profit. Die laatste is momenteel zeer interessant aangezien daar vraag en aanbod behoorlijk zijn werk doet, en in de toekomst alleen nog maar meer zijn werk gaat doen. Maar ook in zaken investeren die even moeten rijpen, zoals een goede fles wijn of whiskey kan lonen.

Kortom, je kunt voor je kind tegenwoordig al op vele manieren eenvoudig een financieel zekere toekomst opbouwen. Om er ook nog een educatief tintje aan te geven kun je overwegen om op een zekere leeftijd je kleine mee te nemen in de beleggingen. Zo kan hij of zij zelf de koers in de gaten houden en kennis ontwikkelen. Een klassieke win-win situatie en wellicht de basis voor een succesvolle studie economie!