ingezonden mededeling

Starten met crypto; zo doe je dat!

zo 19 feb 2023, 08:31

Sommige zaken zijn vrij overzichtelijk, daarvan snapt iedereen direct hoe het werkt. Bij andere dingen is dit soms een stuk complexer. Dit is niet altijd omdat het écht complex is, maar meer omdat het moeilijk líjkt en nieuw is.

Een voorbeeld hiervan is crypto kopen en verhandelen. Zeker voor de nieuwkomers op de markt kan het ingewikkeld lijken en uitdagingen bieden. Toch hebben de ontwikkelingen de afgelopen jaren er aan bijgedragen dat het een stuk eenvoudiger gaat. Starten met crypto is voor iedereen die er interesse in heeft (eenvoudig) mogelijk. Van kleine tot grote bedragen, en voor de korte en de lange termijn. Hoe je start met investeren in crypto? En waar je op moet letten? Dat wordt uitgelegd in dit blog.

Crypto in het kort

Waar het ooit begon met de hype omtrent Bitcoin, zijn er vandaag de dag heel veel verschillende cryptomunten op de markt zoals Ethereum. Het principe blijft hetzelfde, het zijn allemaal zogenaamde crypto currency. Dit zijn digitale munten waarin je kunt investeren en soms zelfs ook mee kunt betalen in winkels. Vaak worden crypto echter gekocht om te verhandelen. De koers kan namelijk zeer fluctueren, dit heeft meerdere redenen. Onder andere doordat het aspect van vraag en aanbod, en de gebeurtenissen op de wereldeconomie meer invloed hebben op crypto dan bij regulier geld.

Hoe start je met crypto?

Om te starten met crypto is het belangrijk dat je een goed en betrouwbaar platform hebt. Hier kun je crypto kopen en weer verkopen. Zie het als een broker waar je aandelen verhandelt. Kies wel voor een bekend en veelgebruikt platform. Quantum ai is hier een voorbeeld van. Veel fora geven gratis analyses en tonen de marktkoersen. Dit vormt een goede basis om mee te beginnen qua kiezen welke investering voor jou passend is. Kies altijd voor een bekende munt die op dat moment laag staat. Ook kun je verschillende munten kiezen, hiermee spreid je je kansen. Wanneer je net start is het goed om voorzichtig te zijn omdat de kans op winst hoog is, maar daar tegenover staat dat de kans op verlies er ook is.

Kortom, starten met crypto kan iedereen die zich erin verdiept. Doe het weloverwogen en met geld wat je over hebt. Als je het op die basis doet kan het nooit verkeerd uitpakken en kun jij op het juiste moment een leuke winst pakken.