Geen snelle oplossingen voor wellenprobleem ijsbaan Nieuw-Lekkerland

ma 20 feb 2023, 10:10

Algemeen 190 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • Er zijn geen snelle oplossingen beschikbaar voor het wellenprobleem op de ijsbaan in Nieuw-Lekkerland.

Dat blijkt uit een reactie van het gemeentebestuur op vragen die hierover gesteld zijn vanuit de politiek.

De ijsbaan langs de Punterstraat had altijd al last van wellen, maar dat is verergerd sinds de dijkversterking, die enkele jaren geleden is afgerond. Vooral het noordelijk deel, dat het dichtst bij de dijk ligt, heeft ermee te maken.

Als de baan opgehoogd zou worden met een kleilaag, is het probleem verholpen. Maar dat mag niet zomaar, omdat er inmiddels in het achterste deel van de baan met de wellen een habitat is ontstaan voor een aantal beschermde soorten. Voor het aanleggen van een kleilaag in een gebied met beschermde soorten, is toestemming nodig van de provincie en die geeft die alleen als er sprake is van een ‘wettelijk belang’. Van zo’n wettelijk belang is bij de ijsbaan geen sprake en daarom zal een vergunning voor een kleilaag er niet komen.

Een andere optie is het verkleinen van de ijsbaan, maar dat vindt ijsclub De Molenhoek geen optie. Het organiseren van wedstrijden is dan niet meer goed mogelijk.

Op dit moment is voor een second opinion opdracht gegeven aan een ander ecologisch adviesbureau om de casus te beoordelen en uit te spreken of een ontheffingsprocedure écht uitgesloten is. Daarnaast zal dit adviesbureau nog een aantal alternatieven bezien die door de ijsclub zijn aangedragen.

Daarnaast is de gemeente bezig met het maken van een plan voor de vervanging van sporthal De Klipper. Die zou mogelijk nabij de ijsbaan en het zwembad kunnen komen. “Een haalbaarheidsstudie zal een eerste stap kunnen zijn om de kansen in dit gebied in kaart te brengen”, meldt het gemeentebestuur van Molenlanden hierover. “De camperparkeerplaats nadert het realisatiemoment, maar dan blijft er vooralsnog ruimte over vanaf de Lekdijk tot en met de ruimte van zwembad Schoonenburg waar meerdere opties denkbaar zijn.”