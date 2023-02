Jubileum-emmertjes vervuilde grond gedeponeerd bij poort van Chemours

DORDRECHT • De Sliedrechtse Actiegroep Gezondheid vóór Alles heeft zaterdagochtend, onder ruime belangstelling van politici en inwoners, voor de 150ste keer hun wekelijkse protestactie tegen de PFAS uitstoot voor de poort van Chemours in Dordrecht gehouden.

De protestactie werd bijgewoond door talrijke politici uit de verschillende Drechtsteden. Zo waren er diverse vertegenwoordigers van GroenLinks, SP, Slydregt.nu, Onafhankelijk Papendrecht en D’66 aanwezig uit Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht, Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam.

Tevens trok deze jubileumactie de belangstelling van GroenLinks Statenlid Robert Klumpers, alsmede van PvdA gedeputeerde Anne Koning, die beiden duidelijk kenbaar maakten volledig achter deze wekelijks terugkerende protestactie te staan. Ook zij maken zich grote zorgen om de gezondheidsrisico’s voor de bevolking, die de uitstoot van deze PFAS stoffen veroorzaken en zullen zich ook in de toekomst in blijven zetten voor een verbod tot lozing in lucht en water van deze zogenaamde ‘forever chemicals’, die niet of nauwelijks afbreken.

De eerste stappen voor een dergelijk verbod zijn zowel in het Nederlandse als in het Europese parlement reeds gezet en de algemene verwachting is, dat dit in 2025 of 2026 tot definitieve verbodswetgeving zal leiden.

De Sliedrechtse Actiegroep Gezondheid vóór Alles sprak van een geslaagde protestmanifestatie, maar maakte gelijktijdig duidelijk, dat zij gewoon doorgaan met hun wekelijkse emmertjes-actie totdat daadwerkelijk het gewenste ‘Nul uit de Pijp’ bereikt is.

Tevens riepen zij de diverse overheden op tot meer controles, ook onaangekondigde, alsmede PFAS metingen direct uit de pijp en één gecombineerde PFAS-loket voor vergunningverlening, controle en handhaving.

Chemours zelf werd gevraagd om op korte termijn meer te investeren in extra filters, waardoor op korte termijn de uitstoot in elk geval snel verder verlaagd wordt.

Overigens waren er ook een aantal directieleden van Chemours aanwezig, die, zoals gebruikelijk, een stuk terrein voor de poort hadden afgezet om de actie ordentelijk te laten verlopen.