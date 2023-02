Kinderen Eben Haëzerschool bezoeken Museum Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Vorige week bracht de Eben Haëzerschool uit Groot-Ammers een bezoek aan de tentoonstelling ‘Schatten van de Vuilnisbelt’ in Museum Nieuwpoort.

Naast de tentoonstelling die werd bekeken, zochten kinderen met een quiz naar de archeologische vondsten en de daarbij behorende ‘moderne’ uitvoering van de voorwerpen. In de doos met scherven werd gekeken of er nog scherven waren die bij elkaar pasten, uit welke materialen de vondsten bestonden en hoe lang het duurt vóór bepaalde materialen afgebroken worden.

De klas was erg enthousiast. De rondleiders werden met een doos chocolade en een eigengemaakte kaart bedankt voor hun enthousiaste verhaal.

Voor kinderen van de basisschool die niet met school de tentoonstelling bezoeken, heeft het museum boekjes waarmee ze opdrachten kunnen maken in het museum of thuis. Tijdens het bezoek aan het stadhuis is de quiz nog te maken.

Het bezoek aan de tentoonstelling en het bijbehorend boekje werden mogelijk dankzij de gemeente Molenlanden en de provincie Zuid-Holland.