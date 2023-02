Finale ‘Heel Open Vensters bakt’ op vrijdag 24 februari

AMEIDE • In de maand februari hebben vrijwilligers en medewerker van Open Vensters in Ameide hun best gedaan hun favoriete en allerlekkerste taart te maken in het kader van ‘Heel Open Vensters bakt’. De taarten zijn verkocht in het restaurant van Open Vensters, waarbij de opbrengst ten goede is gekomen aan de bewoners.

Om inspiratie op te doen voor deze bakwedstrijd hebben bewoners en vrijwilligers een aantal keren een bezoek gebracht aan de ‘Bakplaats’ in Ameide, de tearoom van Marjolijn van Till. Marjolijn stond zelf in 2017 in de finale van Heel Holland Bakt. Vrijwilliger Bart heeft een presentatie gehouden over het bakkersleven, en er was een uitje naar het Piazza Center met een heerlijk broodje bij Proeverz.

Als kers op de taart wordt dit overheerlijke thema afgesloten op vrijdag 24 februari met een gezellige bakwedstrijd. Zes kandidaten zullen strijden om de felbegeerde hoofdprijs en de eeuwige roem. Een deskundige jury, waaronder Marjolijn van Till, en bewoners van Open Vensters zullen de taarten beoordelen.

De finale begint tussen 14.45 en 15.00 uur met het blindproeven van de taarten door de jury. Daarna zal de prijsuitreiking plaatsvinden en bekend worden wie de meesterbakker van Open Vensters in 2023 geworden is.