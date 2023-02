Ook Molenlanden heeft 1 euro per inwoner gestort op Giro 555

vr 17 feb 2023, 08:30

MOLENLANDEN • Ook de gemeente Molenlanden heeft in de afgelopen week een bijdrage van 1 euro per inwoner gestort op Giro 555 ten behoeve van slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.

In de afgelopen dagen hebben veel omliggende gemeenten, zoals Vijfheerenlanden, Papendrecht en Alblasserdam, dat ook gedaan.

Voor Molenlanden komt de steun neer op een bedrag van 45.162 euro.