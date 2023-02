Zuid-Hollands Landschap luidt noodklok voor Zouweboezem: het moeras valt droog

38 minuten geleden

Algemeen 126 keer gelezen

AMEIDE • Het Zuid-Hollands Landschap heeft na jarenlang geduldig overleg de noodklok geluid bij Waterschap Rivierenland en de provincie Utrecht: natuurgebied De Zouweboezem tussen Ameide en Lexmond verdroogt. ‘We moeten ingrijpen voordat de negatieve gevolgen voor de Zouweboezem niet meer te overzien zijn: het waterpeil moet snel met een stap omhoog.’

Dat meldt de stichting in een persbericht. ‘Het rietland in de Zouweboezem verdroogt, verruigt en verbost. De groei van riet loopt terug en grote delen van het moeras zijn veel te droog. De kwaliteit van de verdroogde rietlanden is nu zo slecht dat moerasvogels zich hier steeds minder kunnen handhaven.

Vossen komen volgens Het Zuid-Hollands Landschap bijvoorbeeld gemakkelijk door het drooggevallen riet en eten (jonge) vogels en eieren. ‘De bedreigde purperreigers vertrokken uit het riet en maken hun nesten inmiddels hoog in de bomen. Er broeden ook nauwelijks roerdompen meer.’

Broedkolonies

De Zouweboezem is het kleinste ‘Belangrijke Vogelgebied’ van Nederland, met als voornaamste broedvogel de purperreiger. In voorjaar en zomer broeden er 180 paar purperreigers, één van de grootste broedkolonies van ons land.

‘Het is een moerasgebied’, stelt Het Zuid-Hollands Landschap. ‘Dat is natuur waar het waterpeil schommelt. En het moet nat zijn. Als moeras langdurig verdroogt, kunnen typische moerasplanten niet meer groeien, verdwijnt het riet en kunnen moerasvogels er niet meer broeden, Het waterpeil in de Zouweboezem is al enkele jaren te laag en dat heeft grote gevolgen. Om het tij te keren, moet er snel meer water het gebied in.’