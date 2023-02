Computercursussen bij L.&N. Smit’s Stichting in Nieuw-Lekkerland

do 16 feb 2023, 16:00

Algemeen 101 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • De L. & N. Smit ’s Stichting, gevestigd in ’t Waellant aan de Ooievaar in Nieuw-Lekkerland, organiseert bij voldoende belangstelling verschillende computercursussen, bijvoorbeeld over Excel, Excess of het maken van een fotoboek online. Deelname is niet leeftijdgebonden. Voor meer informatie; de balie in ’t Waellant of 0184-683690.