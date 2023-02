Kerntheater breidt werkgebied uit en gaat ook in Ameide optreden: ‘We zijn natuurlijk één gemeente’

LEERDAM/AMEIDE • Na jarenlang alleen in Leerdam bijzondere en aan de geschiedenis van Vijfheerenlanden gerelateerde theaterstukken te hebben opgevoerd, gaan de spelers van de Stichting Kerntheater dit jaar ook in Ameide optreden. Het Kerntheater zal op zaterdag 7 oktober in Het Spant in Ameide een middagvoorstelling verzorgen. In Leerdam zijn de optredens op de laatste donderdag, vrijdag en zaterdag van september in Stadspodium GO.

De bestuursleden Nicole van Deijck, Tonny Reinders en Nel van Ziel kijken hier erg naar uit., maar vinden het ook wel heel spannend om op te treden in een andere plaats dan Leerdam.

Eén gemeente

“Want weet je”, zo begint van Ziel, “We zijn natuurlijk wel één gemeente en we wilden nu wel eens uit onze comfortzone gaan en in een andere kern van Vijfheerenlanden optreden. Daarom zijn we langs vijf andere theatermogelijkheden gegaan, waaronder Helsdingen in Vianen en het Huis ten Bosch in Lexmond. We wilden kijken welk theater geschikt zou zijn en waar nog ruimte in de agenda was voor ons optreden. Na veel overleg met het bestuur en onze eindregisseur Monique Sentjens hebben we ervoor gekozen om in Het Spant in Ameide op te treden. Dit theater beschikt naast een toneel ook over een film mogelijkheid en het is erg praktisch, zowel logistiek gezien als voor de op- en afbouw van het decor. Ook heeft Het Spant veel ervaring met amateurgroepen.”

Knipoog naar geschiedenis

“Maar”, zo laat het Kerntheater-bestuur weten, “alle theaterbesturen waren zeer enthousiast, maar door technische mogelijkheden vielen zij helaas af.” Van Deijck vertelt verder: “Onze theaterstukken zijn altijd gerelateerd aan de geschiedenis van Vijfheerenlanden en daar vallen natuurlijk ook de kernen zoals Vianen, Lexmond, Zijderveld, Hei en Boeicop, Meerkerk en Ameide onder. In onze vorige theaterstukken kwamen deze plaatsen dan ook geregeld aan bod, want iedere plaats heeft een eigen geschiedenis. En daar zijn onze theaterstukken meestal op gebaseerd, maar altijd wel met een knipoog naar de geschiedenis en de tijd van nu.” Van Ziel valt in: “In de zeventiende eeuw waren er ook vluchtelingen, natuurrampen en stakingen hoor, net als nu.”

Voorbereidingen in volle gang

De voorbereidingen zijn inmiddels al in volle gang. Het schrijverscollectief begint binnenkort met het schrijven van de verhaallijn waarin dit jaar passages uit het recent verschenen boek “Leven de Leerdammer Vrijheid’ van Dick Haagsman centraal staan. Wat nieuw is dit jaar is dat de theatervoorstellingen niet op verschillende locaties zijn waar de bezoekers langs wandelen, maar binnen op een toneel in een theaterzaal.

Van Ziel merkt op: “De scènes worden afgewisseld met filmbeelden waaruit de spelers dan op het toneel verschijnen. We spelen serieuze scènes met stukjes uit onze geschiedenis, afgewisseld met humorvolle scènes uit de tijd van nu. En zoals bij de presentatie van het boek ‘Leven in Leerdammer Vrijheid’ door burgemeester Sjors Frölich is toegezegd zal hij in een filmscène te zien zijn. Omdat wij in Ameide optreden, waar onze commissaris van de Koning, Hans Oosters woont, hopen wij dat hij ook komt kijken.”

Op zoek naar spelers

Tonny Reinders vult aan: “ Het Kerntheater is nu op zoek naar spelers uit de hele gemeente Vijfheerenlanden, maar het zou natuurlijk erg mooi zijn als er een aantal spelers uit Ameide meedoen. Wij gaan 9 mei met de repetities beginnen en we hopen dan dat er veel aanmeldingen zijn van mensen die mee willen doen. Iemand die wel wil meespelen maar liever geen tekst heeft, is natuurlijk ook zeer welkom, want wij kunnen altijd mensen gebruiken die wandelende burgers of spelende kinderen willen uitbeelden. Ook kunnen wij achter de schermen nog wel wat handjes gebruiken.”

Verder zou het bestuur het erg leuk vinden als er nieuwkomers in onze gemeente en mensen uit alle culturen zich aanmelden. Wie wil meewerken aan dit theaterstuk kan mailen naar: kerntheater@gmail.com.

