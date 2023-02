Huizenprijzen in Molenlanden in afgelopen jaar gestegen met ruim 20 procent

do 16 feb 2023, 09:55

MOLENLANDEN • De huizenprijzen in Molenlanden zijn in het afgelopen jaar met meer dan 20 procent gestegen. Daarmee is Molenlanden nét geen koploper in Zuid-Holland. Dat is Midden-Delfland met een stijging van 26,7 procent.

Molenlanden staat op de derde plaats in de provincie. De huizenprijzen stegen in het afgelopen jaar van gemiddeld 373.000 euro naar 450.000 euro. In Papendrecht zijn de prijzen van huizen ook enorm gestegen: met 19,9 procent (van gemiddeld 318.000 euro in 2021 naar 382.000 euro in 2022).

In Alblasserdam was de stijging minder fors: met 10,7 procent (van gemiddeld 332.000 euro naar 368.000 euro in 2022). In regiogemeente Gorinchem stegen de prijzen met 5,4 procent (van 378.000 euro naar 398.000 euro).

Dat blijkt uit cijfers van het CBS, geanalyseerd door Slimster.nl. Er zijn grote verschillen tussen gemeenten en provincies. Er zijn plaatsen waar de huizenprijzen juist gedaald zijn.

Een eenduidige verklaring voor de verschillen tussen gemeenten is volgens Slimster niet direct aan te wijzen. Er lijkt landelijk gezien echter een verband te zijn tussen de ontwikkeling van de huizenprijzen en het percentage woningen met een laag energielabel (E, F of G). Zo heeft in de grotendeels aardgasvrije gemeente Zeewolde geen enkele woning een dergelijk laag energielabel en geldt hetzelfde voor Almere. Ook in onder meer Lelystad, Dronten, Houten en Barendrecht heeft vrijwel ieder huis een relatief hoog energielabel. Dit zijn stuk voor stuk gemeenten waar de huizenprijs in 2022 bovengemiddeld sterk toenam.