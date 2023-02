Aantal WW-uitkeringen stijgt licht in arbeidsmarktregio Gorinchem

do 16 feb 2023

REGIO • Het UWV verstrekte in januari 880 WW-uitkeringen in arbeidsmarktregio Gorinchem.

Werkgevers merken dat, als gevolg daarvan, nog steeds relatief weinig werkzoekenden met een WW-uitkering voor hun vacatures beschikbaar zijn. Voor 86 beroepen is deze krapte al vier jaar aanwezig. De helft hiervan is gericht op bouw, industrie of technisch werk. Er zijn zo’n 850 vacatures mee gemoeid.

Verschillende strategieën staan werkgevers ter beschikking om hun vacatures te vervullen. Behalve vacatures langer open te stellen of anders te werven, kunnen zij ook het werk anders indelen of kandidaten opleiden.

Lichte stijging

Het UWV verstrekte eind januari 2023 in Gorinchem dus 880 WW-uitkeringen aan werkzoekenden. Het aantal WW-uitkeringen nam in die maand toe met 3,4%. Dat waren 29 WW-uitkeringen. Per eind december eindigen vaak tijdelijke contracten en verder zijn er seizoeneffecten. Vooral de uitkeringen aan agrarisch personeel, technisch personeel (waaronder met name hulpkrachten bouw & industrie en schilders) en leidinggevend personeel, namen in januari toe.

In vergelijking met vorig jaar is sprake van een daling met 26%, oftewel 309 uitkeringen. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is voor Gorinchem met 1,1% lager dan Nederland (1,6%). Hieruit blijkt dat werkgevers nog steeds relatief weinig werkzoekenden met een WW-uitkering tot hun beschikking hebben voor hun vacatures.

Krapte op arbeidsmarkt

Het jaar 2022 stond dus in het teken van de steeds verder oplopende krapte op de arbeidsmarkt. Regionaal was sprake van een ‘zeer krappe’ arbeidsmarkt. Werkgevers komen in die situatie erg moeilijk aan personeel, omdat werkzoekenden met de juiste kwalificaties slechts in geringe mate beschikbaar zijn voor werk.

Een zeer krappe arbeidsmarkt werkt positief uit op de kansen voor werkzoekenden. Sommige beroepen kregen de afgelopen vier jaar het label ‘kansrijk’ voor werkzoekenden van UWV. De verwachting is vooralsnog dat de arbeidsmarkt voor deze beroepen ook in de nabije toekomst krap blijft. In zekere zin is daarmee sprake van ‘structureel kansrijke beroepen’, omdat ze minder last lijken te hebben van schommelingen in de conjunctuur.

Veel voorkomende structureel kansrijke beroepen zijn in Gorinchem onder meer huishoudelijk medewerkers (particulieren en thuiszorg) en monteurs industriële machines en installaties / mechatronica (installatie, service, storing) , vrachtwagenchauffeurs en timmerlieden bouw en beton.