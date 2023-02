Bleskensgraaf klaar voor de opvang van 38 vluchtelingen

BLESKENSGRAAF • Een groep van 38 vluchtelingen komt naar verwachting op donderdag 16 februari of vrijdag 17 februari aan in de Polderoffice aan de Melkweg in Bleskensgraaf.

Op woensdagavond 15 februari was er open huis en konden belangstellenden een kijkje nemen in het ingerichte kantoorpand. Tientallen belangstellenden maakten hiervan gebruik. De locatiemanagers, medewerkers van de gemeente en de Veiligheidsregio gaven tekst en uitleg en leidden bezoekers rond.

De bedden zijn opgemaakt en de ruimten zijn zo gezellig mogelijk ingericht met onder meer spullen uit de Kringloopwinkel. “Zij hebben fantastisch meegewerkt en goed meegedacht bij de inrichting”, vertelt woordvoerder Ingeborg Voogt van de gemeente Molenlanden.

“Er komen waarschijnlijk 38 vluchtelingen, 30 mannen en 8 vrouwen, is ons verteld. Maar we weten niet waar ze vandaan komen. Dat weten we pas als ze uit de bus stappen”, vertelt Maureen Vermeulen van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Zij zijn belast met de uitvoering van de vluchtelingenopvang, omdat de COA capaciteit tekort kwam. De Veiligheidsregio werkt hierin samen met de gemeente.

De laatste voorbereidingen voor de komst van de vluchtelingen werden woensdag overdag afgerond. Vluchtelingen uit de opvang in Sliedrecht hadden aangeboden om te helpen en zorgden voor een tijdelijk voetpad langs de Melkweg en verrichtten allerlei praktische klussen in de opvanglocatie. De sleutels van de lockers in de centrale ruimte waren niet gelabeld en moesten één voor één gepast worden.

De opvang in Bleskensgraaf is verdeeld in twee aparte ruimtes voor de mannen en de vrouwen, die van elkaar gescheiden zullen leven. Koken in het bedrijfspand is niet mogelijk. Er wordt gezorgd voor catering.

De vluchtelingen die naar Bleskensgraaf komen, zijn alleenstaand en volwassen. Er zijn kleinere en grotere slaapkamers, die ze minimaal met één en maximaal met ongeveer tien anderen moeten delen. Deze opvanglocatie werd acht jaar geleden ook gebruikt voor vluchtelingen uit Eritrea.

De vluchtelingen die vandaag of morgen arriveren, zullen korte tijd in Bleskensgraaf worden opgevangen. Officieel is dat tot 31 maart, met naar verwachting een uitloop naar 1 juli 2023. Maar gezien de huidige vluchtelingencrisis wordt een verlenging niet onmogelijk geacht.