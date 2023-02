Middenstandsvereniging: ‘Dorpsstraat Giessenburg moet veiliger’

GIESSENBURG • Al sinds 2018 is het een terugkerend punt op de agenda van de Middenstandsvereniging Giessenburg: het opknappen van de Dorpsstraat in het centrum. ‘We mochten meepraten, maar uiteindelijk gebeurt er niks.’

Remon de Kreij maakte als voorzitter van de middenstandsvereniging diverse overleggen mee over de Dorpsstraat. Uit zijn woorden blijkt dat er al langer dan vier jaar over het verbeteren van de straat in het centrum van het dorp wordt gesproken.

‘Geen geld’

De Kreij: “Het is al begonnen toen het nog gemeente Giessenlanden was. Alle dorpskernen werden aangepakt, opgeknapt en vernieuwd. Wij zijn in De Til geweest, er waren plattegronden, we mochten zeggen wat wij ervan vonden. Er zouden onder andere leilindes komen. Ook het dorpsbelang en de dorpsberaad waren erbij betrokken. Toen ging Giessenlanden op 1 januari 2019 fuseren met Molenwaard en was er ineens geen geld meer.”

Riviertje

Complicerende factor is dat de straat naast de Giessen ligt. Een deel van de winkelpanden staat tussen het riviertje en de straat, een ander deel ligt binnendijks. “Het schijnt technisch niet haalbaar te zijn om de straat op te hogen”, aldus De Kreij.

Weekmarkt

De middenstanders maken zich zorgen over de veiligheid, met name tijdens de zaterdagmarkt. “De weg wordt dan niet afgesloten. Als er een keer een kind tussen de kramen door glipt wordt het aangereden. We willen graag een betere voorziening voor de weekmarkt. Bijna alle dorpskernen in het oude Giessenlanden zijn opgeknapt, behalve die in Giessenburg. Er is veel gepraat, maar uiteindelijk gebeurt er niks. We zijn er inmiddels gelaten onder.”

Lantaarnpalen

Ook het aanzien van het centrum bevalt de voorzitter niet erg. “In 1997 moest het kunstzinnig zijn met lantaarnpalen die scheef staan en ijzeren bankjes die modern moesten zijn. Het straalt niks uit. Vorig jaar zijn palen neergezet met een leuke look, die hebben wij toen betaald. Maar de plaatsing houdt op bij het centrum, dus nu is het niet één geheel. Verder ontbreekt op sommige plekken de stoep, of hij is heel smal en onveilig.”

De Kreij denkt dat het niet in de eerste plaats aan de gemeente Molenlanden ligt. “De Provincie en het Waterschap zijn de grootste boosdoeners denk ik.”

Wegversmalling

Ook in de woorden van Jan Kloek, ondernemer en secretaris van de middenstandsvereniging, klinkt ongeduld door. “Ik zit te wachten op verbeteringen. Niet alleen voor mezelf. Ik heb voor mijn huis een wegversmalling, dat is drama. Voor minder valide mensen die de Dorpsstraat uitlopen is het niet prettig wandelen. Er zijn stukken met een breed trottoir, maar ook stukken waar je over de weg moet lopen.”

Kabels

Volgens Kloek is ook Stedin, verantwoordelijk voor het transport van elektriciteit en gas, partij in het verhaal. “Stedin is bezig met het vervangen met kabels en moet het ook met de plannen eens zijn. Het moet niet zo zijn dat de gemeente opnieuw laat bestraten en dat Stedin daarna de kabels gaat vervangen.”

Riool

Kloek noemt ook het riool als aandachtspunt. “Er was een beetje paniek over het riool. En als de Dorpsstraat opgehoogd zou worden, zouden oudere woningen problemen krijgen. Het Waterschap is bezig met nieuwe eisen voor de kades en de Dorpsstraat is een kade. De gemeente werkt het plan niet verder uit zolang er geen duidelijkheid is over de uitkomst. Nutsbedrijven moeten ook een plan maken.”

Hoogte dijk

Het laatste bericht betreffende de Dorpsstraat dat Kloek bereikte dateert van augustus 2021. “De gemeente meldde toen dat het ernaar uitziet dat de hoogte-eis naar beneden wordt bijgesteld. Maar dat is helaas nog niet vertaald naar beleid bij het Waterschap. We zijn dus nog niks verder.”

Voor een reactie van de gemeente en gehandicaptenplatform Zedje: zie Het Kontakt van donderdag 16 februari.

