Taalklas Meerkerk: ‘Het mooiste is als de Taalklas zichzelf overbodig maakt’

wo 15 feb 2023, 09:22

Algemeen 150 keer gelezen

MEERKERK • Als we de Taalklas in Meerkerk binnenstappen, heerst er een georganiseerde chaos. Een deel van de klas oefent het perspectieftekenen en een ander deel van de klas plakt een mozaïekfiguur. Instructies in het Oekraïens, Engels en Nederlands wisselen elkaar af en op de achtergrond klinkt rustgevende muziek.

Oksana, Mark, Linda en Annelieke zijn de vaste leerkrachten van deze klas. Oksana communiceert in het Oekraïens en het Engels met de kinderen. Mark, Linda en Annelieke doen dat in het Nederlands en Engels. Tijdens de creatieve vakken spreken de leerlingen Oekraïens. “Het gaat nu even niet om het leren van de taal”, legt Linda uit. “Voorheen kregen ze alleen in de ochtenden onderwijs, maar vanaf de kerstvakantie hebben ze schooldagen tot 14.00 uur. Dan is het fijn als ze het laatste deel van de les even kunnen ontspannen, want ze moeten best wennen aan de lange dagen.”

Basisniveau Nederlands

Het doel van de taalklas is dat de leerlingen een basisniveau van de Nederlandse taal ontwikkelen. “Het zou mooi zijn dat de kennis van het Nederlands tegen de zomer voldoende is om in te stromen in de reguliere klassen. We hebben nu zestien leerlingen tussen de zeven en twaalf jaar in de klas. Om ze de tijd te geven om het Nederlands te leren, besteden we nu nog even geen aandacht aan zaakvakken als geschiedenis of aardrijkskunde. Maar een hele dag in het Nederlands, is wel erg pittig voor ze”, lacht Linda.

De Taalklas is een initiatief van verschillende schoolbesturen. Len de Pater is voorzitter van het College van Bestuur van TriVia. “De schoolbesturen uit de gemeente zijn bij elkaar gekomen om te overleggen hoe we de leerlingen zodanig onderwijs konden bieden, dat ze op termijn zouden kunnen instromen in de reguliere groepen. We hebben er toen voor gekozen om dit binnen de gemeente te concentreren in Vianen en Meerkerk. Vervolgens was het de uitdaging om het bemenst te krijgen. We hebben in Meerkerk nu een Taalklas waar sinds oktober bevoegde leerkrachten voor de klas staan. Tot die tijd werden de lessen verzorgd door vrijwilligers.”

Spelenderwijs leren

Een van de leerkrachten is Oksana. Ze is docent Engels. Voor haar is het lesgeven in Nederland wel even anders dan ze in Oekraïne gewend was. “In Oekraïne is het schoolsysteem anders. Alle klassen doorloop je binnen dezelfde school en tot en met de vijfde klas heb je dezelfde docent. Alleen voor muziek, gym en Engels heb je een andere leerkracht. Van de zesde tot de twaalfde klas zijn er wel verschillende docenten. Het belangrijkste verschil is dat ik daar les gaf aan een leeftijdsgroep per keer en dat we de klas hier in verschillende groepen moeten verdelen. In Oekraïne ligt de nadruk vooral op het leren en huiswerk maken. Hier in Nederland mag het veel meer spelenderwijs en is het relaxter. Dat vinden de kinderen leuker.”

Dat beaamt ook Vlad (10). Hij is het neefje van Oksana en kwam samen met zijn ouders, zusje en hond naar Nederland. Hij spreekt afwisselend Engels en Nederlands en kan zich goed redden. “Ik vind Nederland cool. Het Nederlands en het Engels zijn de vakken die ik het leukst vind. Nederlands is wel een beetje moeilijk, maar het schrijven vind ik makkelijk. En het Nederlandse voetbal is beter dan in Oekraïne.”

24 uur per dag aan het werk

Zijn vrienden moeten erom lachen. Het is duidelijk dat Vlad zijn draai in de Taalklas heeft gevonden. Hij vertelt dat hij sinds kort niet meer in het gemeentehuis woont. “Omdat wij een auto hebben, zijn we met vier gezinnen verhuisd naar Nieuwland.” Oksana woont nog wel in Meerkerk en dat is ook direct wat ze het meest lastige vindt aan deze baan. Ook haar eigen dochter zit in de Taalklas. “Ik ben 24 uur per dag bij de kinderen en ik ben dus de hele dag aan het werk.”

Toekomst in Nederland

Oksana hoopt hier in Nederland een toekomst op te kunnen bouwen. “De scholing is hier beter voor de kinderen en zelfs als de oorlog straks voorbij is, dan duurt het nog jaren om het land weer op te bouwen. Ik wil daarom zo goed mogelijk Nederlands leren en werken aan een toekomst hier. Maar ik realiseer me ook dat er weinig woonruimte is en dat de huren hoog zijn.”

Len is trots op wat de scholen nu met elkaar hebben opgezet. “Het hangt af van de instroom hoelang deze Taalklas blijft bestaan. Er komen nu niet veel nieuwe Oekraïense leerlingen bij en als dat zo blijft dan zou de ambitie zijn om rond de zomer de overstap te maken naar het regulier onderwijs. Het mooiste zou zijn als de Taalklas zichzelf uiteindelijk overbodig maakt. Dat is het uiteindelijke doel.”