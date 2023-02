Dorpsoverleg Giessenburg overhandigt nieuw dorpsplan aan gemeenteraad

wo 15 feb 2023, 09:00

GIESSENBURG • “De mensen in Giessenburg zijn over het algemeen heel tevreden over het dorp, maar dat betekent niet dat er niks te verbeteren overblijft”, stelt Ria van Wijngaarden van Dorpsoverleg Giessenburg. Daarom bood het Dorpsoverleg dinsdagavond 14 februari het nieuwe dorpsplan aan de gemeenteraad van Molenlanden aan.

In 2014 ontstond het Dorpsoverleg uit een initiatief van de voormalige gemeente Giessenlanden vanuit de wens om meer kerngericht te gaan werken. “De gemeente Molenlanden heeft twintig kernen. We zijn dus best een grote gemeente. Als je in Nieuw-Lekkerland woont, heb je geen idee wat er in Giessenburg speelt en omgekeerd”, legt Ria uit. In 2015 werd er op verzoek van de gemeente een ‘Kernplan Giessenburg’ opgeleverd, maar naar de mening van het Dorpsoverleg bestond dat vooral uit gemeentelijk beleid, terwijl de inwoners juist behoefte hadden aan een activiteitenplan. “Je ziet vaak dat er iets tot stand komt als er sacherijn is in een dorp”, lacht Ria.

“Als mensen ontevreden zijn, dan komen ze uit hun stoel. Er is in de afgelopen jaren al veel veranderd in het dorp en mensen zijn over het algemeen tevreden. Maar er is altijd ruimte voor verbetering. Als Dorpsoverleg willen we niet stil blijven zitten. Daarom zijn we in augustus en september 2022 met de ideeënbus door het dorp gaan rijden en zijn we op verschillende plekken gestopt, waar we in gesprek gingen met de inwoners. Al die ideeën, uitvoerbaar of niet, hebben we opgenomen in het dorpsplan. Het dorpsplan is de stip op de horizon en een leidraad hoe we daar in de komende jaren naartoe gaan werken. We hoeven ons nu niet meer druk te maken om een sporthal of een park, want die hebben we nu al in het dorp. Maar renovatie van de dorpsstraat is bijvoorbeeld wel hard nodig.”

Giessenburgdeskundige

Het dorpsplan dat er nu ligt, is tot stand gekomen in samenwerking met de inwoners van Giessenburg, de gemeente en de Stichting Stimuland, die het Dorpsoverleg geholpen heeft bij het proces om tot het dorpsplan te komen. “De gemeente heeft daar budget voor vrijgemaakt. We vinden dat de gemeente recht heeft op de informatie, omdat ze er voor betaald hebben, maar we vinden ook dat de raadsleden moeten weten wat er in de kernen speelt.” Omdat de aanbieders wilden voorkomen dat de toehoorders inkakten tijdens hun presentatie, boden ze het dorpsplan op een ludieke manier aan. “We hebben gekozen voor het format van ‘Even tot hier’ en we hebben dus een lied gemaakt en voorgedragen, waarin we Giessenburg in een minuut beschrijven. Ook deden we een quiz waarin we de kennis over Giessenburg testten en waaraan de raadsleden actief mee konden doen. Wout de Jong kwam daaruit als ‘Giessenburgdeskundige’ en we hebben hem daarom het plan officieel overhandigd.”

Giessenburg in een minuut

Nog niet zo bekend met Giessenburg of weten wat er in het dorpsplan staat? De liedtekst van ‘Giessenburg in een minuut’ geeft alle informatie.

Giessenburg is een mooi dorp in het poldergroen

Voor oud en jong is er dagelijks heel veel te doen

Maar de locaties waren oud en aan vervanging toe

Dus ging het dorp met hun zorg naar de gemeente toe

Na heel veel jaren van plannen en concessies doen

Kwam dan de raad eindelijk met zakken vol met poen

‘t Resultaat is heel mooi en voor nu is het klaar

En best nog wel rap in nog geen vijftien jaar

Aandacht voor Giessenburg dat is een goede keus

‘t Dorpsoverleg neem bewoners heel serieus

Zo kreeg onze jeugd om te ballen een voetbalkooi

En bloemen aan de brug maakten Giessenburg extra mooi

Ook een WoZoCo stond al lang op de wensenlijst

Want de bewoners werden ouder en ook steeds meer grijs

Nu dat het klaar is, de locatie bepaald

Zijn de oudjes wel blij dat ze het hebben gehaald

Bewoners kunnen over veel dingen soms klagen

Bij de gemeente kunnen wij dan terecht met hun vragen

Korte lijntjes dat werkt toch het best vinden wij

En daarom zijn wij met deze man reuze blij (verbinder Arie van den Berg)

Het dorpsoverleg ging met een bus naar de mensen toe

Voor wensen en klachten en verzamelden het wat en hoe

Dat alles gebundeld, het plan is nu klaar

Genoeg weer te doen voor het komende jaar

Het dorpsplan

Een fysiek exemplaar van het dorpsplan kan opgehaald worden in Dorpskamer Giessenburg. Het dorpsplan digitaal lezen kan ook via Giessenburg.nl. In de komende Giessenburgse nieuwsbrief, die voor maart op de planning staat, zal de visuele samenvatting van het dorpsplan worden opgenomen. Het lied over Giessenburg is te bekijken op https://youtu.be/nSWdqYd-94Q.