Prachtige circusvoorstelling SVHB in Hoogblokland

23 minuten geleden

Algemeen 87 keer gelezen

HOOGBLOKLAND • De Hoogbloklandse sportvereniging SVHB heeft zaterdag een prachtige circusvoorstelling verzorgd.

MFC Den Hoek was omgebouwd en aangekleed tot een heus circus, met circusmuziek, gekleurde lampen en ontvangst door bestuursleden, die aangekleed waren als circusartiesten. In de arena toonde groot en klein; van Bumba-peuter en leeuwen tot acrobatische gymleden/leiding en dansmeiden na maanden voorbereiding hun kunsten aan ouders, familie, vrienden en belangstellenden.

Met een gastoptreden van Denz uit Arkel waar onder andere dansleiding van Hoogblokland in meedanst, was de voorstelling compleet.

De judo werd helaas gemist in de voorstelling. Een oproep wordt gedaan voor nieuwe leden, vooral de tweede groep kan leden gebruiken. Maandag 6 maart is er een open les voor beide groepen: Judo 1 van 18.45 tot 19.30 uur en Judo 2 van 19.30 tot 20.30 uur in Den Hoek.

Daarnaast wordt bij voldoende animo een nieuwe dansgroep gestart voor zowel jongens als meisjes tussen de 6 en 11 jaar. Op donderdag 9 maart is er een open dansles voor kinderen die graag willen komen dansen.