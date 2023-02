Avonturenboerderij voor de vijfde keer op rij Leukste Uitje van Zuid-Holland

GROOT-AMMERS • Voor Avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers is het dit jaar een echt feestjaar. Na de aankondiging dat zij hun vijfjarig bestaan groot gaan vieren, werd dinsdag 14 februari bekendgemaakt dat de Avonturenboerderij voor de vijfde keer op rij de ANWB-verkiezing voor Leukste Uitje van Zuid-Holland heeft gewonnen.

Het themapark mag zich daardoor opnieuw een jaar lang ‘Leukste Uitje van Zuid-Holland 2023’ noemen.

Avonturenboerderij Molenwaard is opgericht in 2018 en viert daarom dit jaar ook zijn vijfjarig bestaan. Sinds die tijd is de Avonturenboerderij elk jaar genomineerd geweest voor de prijs van Leukste Uitje van Zuid-Holland en hebben zij deze ook alle keren gewonnen.

“Wat is het gaaf om voor de vijfde keer op rij deze prijs te winnen! Dat geeft zo’n ongelooflijk gevoel”, vertelt Michael van Hoorne van de Avonturenboerderij. “Dit jaar bestaat de Avonturenboerderij vijf jaar, dus dat wordt dubbel zo veel feest. Deze winst is puur en alleen de verdienste van onze medewerkers die dagelijks hun bijdrage leveren aan het creëren van geluk voor onze bezoekers. Gastvrijheid staat voor ons met stipt op één, wat ten gronde ligt aan onze filosofie. Er is in het hele land geen park te vinden waar de medewerkers zo gastvrij zijn en dat maakt mij ongelooflijk trots. Onze bezoekers laten ons door reviews en op het park zelf al merken dat we het goed doen, maar het winnen van deze prijs is wel een bevestiging.”

Afgelopen jaar bezochten meer dan 240.000 mensen de Avonturenboerderij. Maar om nog meer bezoekers te mogen verwelkomen en hen een onvergetelijke dag uit te bieden, is de Avonturenboerderij volop in ontwikkeling. Op dit moment wordt er een nieuwe speelgelegenheid gebouwd op het voorplein en ook zal er in 2024 een nieuwe attractie bij komen. Door de wisselende thema’s op het park, is er elke keer iets nieuws te beleven op het park en is het voor families leuk om regelmatig terug te keren. Dit gebeurt dan ook volop.

Om te vieren dat de Avonturenboerderij het ‘Leukste Uitje van Zuid-Holland 2023’ is, zijn tussen 14 februari en 5 maart de 30 centimeter grote knuffels van Fien en Teun samen voor een extra voordelige prijs. De knuffels zijn te koop bij de winkels op Avonturenboerderij Molenwaard, Vakantiepark Molenwaard en in de webshop van Kids Toys World.

De verkiezing ‘Leukste Uitje van Nederland’ is onderdeel van het Land van ANWB. In 2023 zijn er meer dan 80.000 stemmen uitgebracht op uitjes die ANWB-leden het meest waarderen in verschillende categorieën.