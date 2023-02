Gemeente Vijfheerenlanden wil nieuwe chaos rondom leerlingenvervoer voorkomen en neemt maatregelen

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat er, net als vorig jaar, problemen ontstaan rondom het leerlingen vervoer. Toen constateerde men pas aan het eind van de zomervakantie dat zo’n 90 kinderen te laat waren aangemeld.

Het zorgde voor een chaotisch begin van het nieuwe schooljaar. Niet voor iedereen was er passend vervoer en dus moesten ouders in sommige gevallen zelf zorgen voor vervoer. “Een situatie die we nu koste wat kost wilden voorkomen”, stelt wethouder Kees Bel. “We hebben in de spiegel gekeken en geanalyseerd wat we konden doen om dit soort toestanden dit jaar te voorkomen. Dit hebben we gedaan door met twintig ouders en met de vervoersbedrijven in gesprek te gaan.”

Communicatie

Maar waar ging het dan fout? “Ouders hebben veelal niet in de gaten gehad dat ze een nieuwe aanvraag moesten indienen. Het kan zijn dat het aan onze communicatie ligt, dat ze hier niet van op de hoogte waren. Daar ga ik nu vanuit, want we zijn kritisch op onszelf. Daarnaast zat er veel tijd tussen de aanvraag en de beschikking. Ouders hoorden niets meer en dachten dat het wel goed zat, terwijl ze vaak nog het één en ander moesten opsturen.”

Pakket aan maatregelen

Door de oorzaken te onderzoeken en een pakket aan maatregelen te nemen wil de gemeente nieuwe problemen voorkomen. Men heeft de communicatie richting de ouders versimpeld, onder meer door een flyer die wordt verspreid door onder andere de vervoersbedrijven. ‘Doe voor 31 maart een aanvraag’, staat er duidelijk te lezen.

Daarmee is de datum voor het indienen van de aanvraag naar voren geschoven, zodat alles ditmaal voor de zomervakantie al geregeld is. Ook heeft de gemeente de interne processen tegen het licht gehouden, waardoor aanvragen nu sneller zijn afgehandeld.

Ga voor meer informatie naar www.vijfheerenlanden.nl/leerlingenvervoer