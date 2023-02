Doe mee! bang voor warmteontwikkeling op daken seniorenwoningen in Nieuw-Lekkerland

• Een van de schetsen die in omloop is van de renovatie van de woningen aan de Schoonenburglaan.

NIEUW-LEKKERLAND • De fractie van Doe mee! Molenlanden is bang de zwarte dakpannen, die volgens planning gebruikt zullen gaan worden bij de renovatie van de seniorenwoningen aan de Schoonenburglaan in Nieuw-Lekkerland, zullen zorgen voor extreme warmteontwikkeling.

De partij heeft het onderwerp aanhangig gemaakt bij het gemeentebestuur en vraagt om een onderzoek en maatregelen om onnodige warmteontwikkeling tegen te gaan.

De seniorenwoningen aan de Schoonenburglaan worden binnenkort gerenoveerd. Ze zijn eigendom van woningbouwstichting Lek en Waard Wonen.

“Belanghebbenden hebben in het plan zorgen over de kleur van de dakpannen”, meldt Wilma de Moel van Doe mee!. Deze zijn zwart en absorberen de warmte daarom meer dan alle andere kleuren dakpannen. Door de lage dakhoogte van deze woningen, met een dakgoothoogte van ongeveer 2,30 meter, en door de veelheid van woningen (ongeveer 3000 vierkante meter dakoppervlakte) heeft deze warmte geen ruimte om zich te verplaatsen en slaat neer in de buitenruimte.

De temperatuur van een zwarte dakpan kan op een zomerdag oplopen tot 83 graden Celsius, meldt Doe mee!. Wilma: “De senioren kunnen hierdoor op zonnige zomerdagen minder dan nu gebruik van hun tuin maken door de extreme warmteontwikkeling ten gevolge van de zwarte dakpannen.”

Doe mee! deelt deze zorg voor het welzijn van de bewoners van de seniorenwoningen en roept het college daarom op om deze warmteontwikkeling te onderzoeken met Lek en Waard. Als oplossing denkt Doe mee! aan het gebruik van materialen met een lichtere kleur.