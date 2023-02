Oranjejaar in Groot-Ammers is gestart met seniorendagen en lampionnenoptocht

GROOT-AMMERS • Ook dit jaar was de traditionele start van het oranje-jaar in Groot-Ammers met de seniorenmiddag en -avonden. Vele enthousiaste senioren genoten van herinneringen aan het recente verleden, maar ook plaatjes van vele jaren terug. Dit jaar was er ook een oude film over het dorp en dat bracht weer leuke herinneringen boven aan de winkels van vroeger.

Daarna was het tijd voor de foto’s van heden en verleden. De subgroep had weer veel foto’s verzameld en ook dit jaar leverde dat weer een mooi beeld van de historie van Groot-Ammers op. Regelmatig werd zichtbaar hoe het dorp veranderd is door de jaren heen. De werkgroep had namelijk foto’s van het verleden afgewisseld met hoe dezelfde plaats er nu uitziet.

Terwijl de senioren binnen genoten van de plaatjes van vroeger, liepen de kinderen en ouders buiten mee in de lampionnenoptocht. Meer dan 100 kinderen en ouders liepen mee en genoten in deze optocht van de muziek van KNA. Na een rondje Groot-Ammers werd de optocht afgesloten met een beker warme chocolademelk op het schoolplein van CBS Rehoboth.