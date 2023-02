Training ‘Staan in je kracht’ in Molenlanden

MOLENLANDEN • Stichting Welzijn Molenlanden en de gemeente organiseren de training ‘Staan in je kracht’ vanaf woensdag 8 maart voor inwoners van Molenlanden.

Aan de hand van theorie- en praktijklessen, invuloefeningen, groepsgesprekken en zelfreflectie krijgen deelnemers handvatten aangereikt om steeds meer in de eigen kracht te komen. Deelname is gratis.

‘Staan in je kracht’ is vooral een heel praktische training, gericht op je eigen situatie. Het is een groepstraining voor zes tot acht deelnemers en bestaat uit acht ochtenden. Een professionele trainer van De Sociale Basis geeft de training in samenwerking met een ervaringswerker.

De trainingsdagen zijn op woensdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur. De eerste bijeenkomst start op woensdag 8 maart en de laatste is op woensdag 26 april. De training vindt plaats in Het Regthuis in Ottoland (A 94). Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: renske.boog@desocialebasis.nl. Dit kan tot woensdag 1 maart 2023.

Meer informatie staat op www.molenlanden.nl/training-staan-je-kracht.