Bestuurder in gesprek met leerlingenraad Springplank in Meerkerk

56 minuten geleden

MEEERKERK • Naar aanleiding van een oproep van O2A5-bestuurder Miriam van der Smissen heeft ze een bezoek gebracht aan de leerlingenraad van OBS De Springplank in Meerkerk. Ze had alle O2A5-leerlingen gevraagd om hun mening over goed onderwijs te geven.

De leerlingenraad heeft daar toen gehoor aan gegeven en kreeg naar aanleiding hiervan een poster met alle verkregen informatie overhandigd. Deze poster heeft een mooie plek op het prikbord van de leerlingenraad gekregen.