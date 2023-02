Zorgen over toename wellen onder ijsbaan De Molenhoek in Nieuw-Lekkerland

di 14 feb 2023, 08:49

Algemeen 331 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • Het bestuur van ijsclub De Molenhoek in Nieuw-Lekkerland maakt zich zorgen over de staat van de ijsbaan en de oplossingen die nodig zijn om de ijsclub weer goed te laten functioneren.

Er zaten altijd al wellen onder ijsbaan, die ervoor zorgen dat het water minder snel bevriest. Na de dijkversterking zijn er nog meer wellen bijgekomen, waardoor het ijs van andere ijsclubs en het ijs op de boezem eerder veilig schaatsbaar is dan bij De Molenhoek.

Het organiseren van wedstrijden, één van de unieke waardes van de club, wordt daardoor bijna onmogelijk. “Zij maken zich grote zorgen over het voortbestaan van de ijsclub met zo weinig kans op schaatsbaar ijs ten opzichte van ijsclubs in de regio. Zij verwachten hierdoor een versneld teruglopen van het aantal leden”, melden afgevaardigden van politieke partijen uit de Molenlandse gemeenteraad. Zij hadden onlangs een gesprek met het bestuur van de ijsclub.

Het bestuur van de ijsclub is al lange tijd in contact met de gemeente om te zoeken naar oplossingen. Er lijkt een situatie te ontstaan waarbij regelgeving ervoor zorgt dat de gemeente en het bestuur niet verder kunnen met benodigde oplossingen. Het lijkt erop dat wetgeving op het gebied van natuur stagnerend werkt bij het zoeken naar oplossingen voor verbeteringen.

Het bestuur zoekt ook zelf naar alternatieve mogelijkheden en hoopt dat er, gezien de stagnatie, vanuit de raadsfracties aandacht wordt gevraagd bij het college om weer verder te kunnen met het vinden en uitvoeren van oplossingen. Deze handschoen hebben fracties van ChristenUnie, Doe mee!, SGP, CDA, VVD en Progressief Molenlanden opgepakt. Zij hebben hierover vragen gesteld aan het gemeentebestuur.

Ze willen de stand van zaken weten, welke afspraken er zijn en waarom regelgeving nieuwe plannen in de weg lijkt te zitten. Ook zijn de partijen benieuwd of er korte termijn-oplossingen mogelijk zijn. Ook vragen de partijen door over de stand van zaken met betrekking tot noodzakelijke vernieuwing van sportaccommodatie(s) en recente oprichting van de sportkoepel in Nieuw-Lekkerland. Mogelijk kunnen ontwikkelingen gezamenlijk worden uitgewerkt.