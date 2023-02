Rommelmarktschuur in Ameide dicht vanwege overlijden

ma 13 feb 2023, 19:18

AMEIDE • De rommelmarktschuur aan de Hogewaard 2 in Ameide is op vrijdagochtend 17 februari gesloten in verband met het overlijden van een gemeentelid.

Volgende week is de rommelmarktschuur weer geopend volgens de reguliere wekelijkse openingstijden.