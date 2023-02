Rechter zet streep door 22 bedrijfsunits in Giessenburg, initiatiefnemers verbaasd

39 minuten geleden

Algemeen 321 keer gelezen

GIESSENBURG • De rechtbank van Rotterdam staat niet toe dat er 22 bedrijfsunits gerealiseerd gaan worden aan de Peursumseweg 93a in Giessenburg.

In een zaak die omwonenden hadden aangespannen tegen de gemeente Molenlanden, die toestemming heeft gegeven voor het plan, oordeelde de rechter dat het bestemmingsplan toestemming geeft aan één bedrijf om zich daar te vestigen. “22 bedrijven zijn dus niet toegestaan”, oordeelt de rechter.

Niet zien aankomen

“Die had ik niet zien aankomen”, reageert Wouter Wingelaar namens de initiatiefnemers voor de 22 bedrijfsunits. “We gingen ervan uit dat het aantal bedrijven geen argument zou zijn, want wat doe je als er zich één bedrijf vestigt dat even later besluit om een extra bv op te richten op die locatie?”

De initiatiefnemers balen uiteraard van de uitspraak, maar weten nog niet hoe het nu verder zal gaan. Officieel is de gemeente Molenlanden aan zet, want de zaak van de omwonenden was aangespannen tegen de beslissing van de gemeente om de units toe te staan.

Wethouder Johan Quick werd donderdagavond 9 februari geconfronteerd met de uitspraak en de vraag vanuit de politiek wat er nu gaat gebeuren. Hij zegde toe dat hij hierop schriftelijk zal terugkomen.

De Molenlandse politiek wil hier lering uit trekken, bleek tijdens de vergadering. De raad was namelijk tegen de bouw van de bedrijfsunits aan de Peursumseweg 93a. Ze vonden een of meerdere bedrijven niet passen in de landelijke omgeving aldaar.

Geen andere keuze

Maar het gemeentebestuur (College van B&W) heeft desondanks toestemming gegeven voor de bouw, omdat het bestemmingsplan het college geen andere keuze liet.

Die redenering wordt ondersteund door Wouter Wingelaar. “Linksom of rechtsom, er komt daar een bedrijf, gewoon omdat die bestemming op die grond zit. Daarom hebben we erin geïnvesteerd en die investering willen we eruit halen.”

Hij weet nog niet of er hoger beroep ingesteld zal worden door de gemeente Molenlanden. “Als dat geen oplossing biedt, komt er andere bedrijfsvoering. Een vrachtwagenparkeerplaats misschien of een opslag van bouwmaterialen.”

Het liefst ziet hij het bestaande plan gewoon doorgaan, omdat vrijwel alle units op voorhand al verkocht zijn aan ondernemers uit het dorp en de omgeving.

Reactie omwonenden

De omwonenden die bezwaar hebben gemaakt, vrezen dat hun woonomgeving, leefbaarheid en veiligheid permanent sterk zullen worden aangetast. “Een dergelijke bedrijfsmatige activiteit in deze omvang en met deze uitstraling past totaal niet in deze omgeving”, meldt advocaat Maarten Smits namens de omwonenden die protest hebben aangetekend.

Naar de mening van de omwonenden zou het college, als zij ter plaatse een bouwwerk willen mogelijk maken, samen met de omwonenden om tafel moeten gaan om te bespreken welke type bebouwing wel ter plaatse passend is. Maarten Smits: “Dit past ook in het huidig tijdsgewricht van burgerparticipatie en laat dat nu net iets zijn waartoe de gemeente Molenlanden bij dit door de rechter afgeschoten bouwplan nog niet daadwerkelijk toe was overgegaan.”

De gemeente komt nu nog niet met een inhoudelijke reactie. Woordvoerder Ingeborg Voogt liet vrijdag 10 februari weten: “We hebben gisteren de gerechtelijke uitspraak ontvangen. We moeten bestuderen wat deze uitspraak voor Molenlanden betekent en wat voor impact dit heeft voor de Peursumseweg. We komen er schriftelijk op terug naar de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief.”