Vluchtelingen verkassen 1 maart van Lexmond naar Hotel aan de Linge in Kedichem

57 minuten geleden

LEXMOND/KEDICHEM • De groep vluchtelingen die momenteel in Lexmond verblijft, verkast per 1 maart 2023 naar Hotel aan de Linge in Kedichem. De groep, bestaande uit 56 personen, zal daar een jaar ondergebracht worden.

De groep vluchtelingen streek op 1 november neer in op de Nieuwe Rijksweg in Lexmond. Waar aanvankelijk nog de nodige weerstand was tegen het besluit van de gemeente op de noodopvang aldaar te realiseren, zijn de afgelopen drieënhalve maand nagenoeg probleemloos verlopen.

Succesvolle tijd

De gemeenste stelt: “We kunnen terugkijken op een succesvolle, mooie en vooral waardevolle tijd. We hebben als gemeente samen met de inwoners van het dorp, Veiligheidsregio Utrecht en COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) mogen werken aan een periode waarbij onze gasten een veilig onderkomen hadden, even op adem konden komen en een start maakten met het leren kennen van Nederland. Wij willen de groep uit Lexmond binnen de grenzen van onze gemeente blijven opvangen.”

“De groep kent onze gemeente, heeft eerste stappen gezet in het leren van de Nederlandse taal en onze gebruiken. Een aantal jonge gasten geniet onderwijs in de ISK in Gorinchem. Een mooi proces dat we graag willen continueren. In de asielcrisis staan we ervoor om asielzoekers en statushouders op een menselijke manier op te vangen, waarbij we het welzijn en welbevinden van onze inwoners scherp in het oog houden. Een opgave waar we als gemeente voor moeten én willen staan. Vijfheerenlanden levert graag een structurele bijdrage aan dit complexe vraagstuk.”

Nadat er een aanbod kwam van de exploitant van Hotel aan de Linge in Kedichem, is een een inspectie geweest door het COA en heeft het college vrijdag 10 februari besloten de kamers te reserveren voor de duur van een jaar. Na een half jaar vindt er een tussentijdse evaluatie plaats.

Inwonersavond

Komende donderdag, 16 februari, organiseert de gemeente om 19:00 uur in Hotel aan de Linge een inwonersavond om in gesprek te gaan met de omgeving. “Vijfheerenlanden biedt veilig onderdak aan gasten, maar houdt daarbij het welzijn en welbevinden van onze inwoners scherp in het oog door continu in gesprek te blijven op een open manier.”