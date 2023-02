LHBTI+ Café in Gorinchem van start op 18 februari

ma 13 feb 2023, 10:08

GORINCHEM • COC Gorinchem organiseert op zaterdag 18 februari tussen 20:00 en 23:00 uur in Gorinchem het Café Connect. Een avond waar LHBTI+ mensen elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van een hapje, drankje en leuke muziek.

Robin Bergmans, coördinator van het Café Connect: “Wij merken dat er binnen de LHBTI+ gemeenschap veel eenzaamheid heerst en zien dat ook terug bij de mensen die bij onze fysieke winkel langskomen. Wij wilden graag een moment opzetten waar gelijkgestemden elkaar kunnen ontmoeten, gezellig een drankje kunnen doen en nieuwe contacten op kunnen doen.”

COC Gorinchem organiseert het Café Connect elke derde zaterdag van de maand in De Bunker, Vijfde Uitgang 3-5 in Gorinchem. De entree is gratis en de deuren worden om 20.00 uur. Café Connect is toegankelijk voor personen vanaf 18 jaar. Voor jongeren onder de 18 organiseert COC Gorinchem de Jong&Out activiteiten.