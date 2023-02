Repair Café Hoogblokland bestaat bijna een jaar maar draait nog niet goed: ‘We snappen het niet’

ma 13 feb 2023, 09:40

HOOGBLOKLAND • Sinds april 2022 organiseert Dorpskamer Hoogblokland twee keer per maand het Repair Café in MFC Den Hoek. Iedere eerste dinsdagavond van de maand van 19.30 tot 21.00 uur en iedere eerste donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.

Enthousiaste vrijwilligers zitten klaar om kapotte spullen te inspecteren en zo mogelijk te repareren. Diverse defecte apparaten zoals stofzuigers, lampjes, printers enzovoorts, hebben via het Repair Café een tweede leven gekregen. Men hoeft alleen de kosten van eventueel nieuwe onderdelen te betalen. Ook kan door middel van een 3D printer een nieuw onderdeel gemaakt worden.

Eén van de vaste klanten van het Repair Café is de basisschool, waar nog wel eens wat stuk gaat, zoals een skelter, een poppenwagen of ander groot speelgoed. Maar verder is het nog niet heel druk bij het Rapair Café in Hoogblokland.

“We snappen het niet”, vertelt bestuurslid Lidy Visser van de Dorpskamer. “In naburige dorpen loopt het Repair Café bijzonder goed, maar bij ons is het vaak nog heel stil, terwijl het koffiedrinken heel goed loopt. We zijn bekend genoeg, zo lijkt het, maar het aanbod kapotte spullen ter reparatie blijft wat achter bij onze verwachtingen.”

De bestuursleden hopen dat een stukje extra publiciteit zal helpen.