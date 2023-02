Lucas , Sophie en Thijn van De Stapsteen uit Bleskensgraaf spinnen ruim 15.000 euro bij elkaar

ma 13 feb 2023, 08:29

BLESKENSGRAAF • Lucas, Sophie en Thijn van OBS De Stapsteen uit Bleskensgraaf hebben op zondag 12 februari met hun team ICN/ICK ruim 15.000 euro bij elkaar gespind.

Ze hebben 2,5 uur achter elkaar gefietst in het Rotterdamse Topsportcentrum in Rotterdam. In het totaal werd er ruim 454.000 bij elkaar gefietst dit weekend voor het Sophia kinderziekenhuis voor kinderen met zeldzame ziekten . Het was super leuk, alleen na afloop waren ze wel moe!