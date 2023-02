Symbolische ‘emmertjes protest’ voor de poort van Chemours in Dordrecht

DORDRECHT • Mede in verband met de komende Provinciale Staten verkiezingen gaat actiegroep Gezondheid Vóór Alles op zaterdagochtend 18 februari iets speciaals doen.

Omdat het tevens de 150e keer is dat er vervuilde grond voor de poort van Chemours gestort wordt, zal er deze keer 150 kilo grond neergegooid worden. Dit gebeurt met 15 emmers.

De actiegroep nodigt net als vorig jaar bij de 100e keer alle politieke partijen in alle Drechtsteden uit om deze manifestatie bij te wonen. Ook inwoners zijn hierbij welkom.

Inmiddels heeft de actiegroep ook met PvdA gedeputeerde Anne Koning (Wonen, Ruimtelijke Ordening, Recreatie en sport) contact gehad en die heeft bevestigd, dat zij er in elk geval bij is, samen met één of twee andere PvdA/PS kandidaten.

Inmiddels heeft de actiegroep ook bericht ontvangen van onder andere SP, Partij van de Dieren, D66 en GroenLinks ontvangen dat zij ook aanwezig zullen zijn, wellicht ook met één of meerdere van hun kandidaten voor de Provinciale Staten.

“Al met al komt het hele PFAS probleem qua nieuws en ontwikkelingen wel in een stroomversnelling”, melden Kees van der Hel, Ton Schippers en Joop Keesmaat van de actiegroep erg blij mee. “Ofschoon we ons uiteraard realiseren, dat dat 100% PFAS verbod nog wel een paar jaar zal duren.”

Met de acties van het storten van de vervuilde grond willen de actievoerders niet persé bereiken dat de bedrijven sluiten. “Maar wel betere en meer controles, feitelijke uitstootmetingen uit de pijp, onaangekondigde controles, betere handhaving en één PFAS-loket in plaats van meerdere instanties, die verantwoordelijkheden ‘doorschuiven’. En verder extra investeringen in meer of betere filters om de voor 2025 de uiteindelijke doelstelling van onze actiegroep te verwezenlijken, oftewel: Nul uit de pijp, zodat wij en ons nageslacht worden verlost van giflozingen en we in veilige omstandigheden kunnen wonen en recreëren.”