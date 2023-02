Raad VHL besluit: geen windturbines in Lexmond; Autena, Zijderveld en Everdingen worden verder onderzocht

vr 10 feb 2023, 17:38

Algemeen 158 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Na een maandenlange discussie over zoeklocaties, onderzoeksrapporten en beleidskaders heeft de gemeenteraad gisteren een besluit genomen over de nader te onderzoeken locaties voor eventuele windturbines. De raad wees het huidige windpark Autena bij Vianen en de locaties Zijderveld en Everdingen hiervoor aan. Lexmond valt af.

Inhoudelijk spraken de fracties vorige week ook nog over het onderwerp tijdens de commissievergadering Ruimte, Wonen en Duurzaamheid. Het college stelde hierin voor de locaties Autena en Zijderveld te onderwerpen aan verder onderzoek, terwijl Everdingen zou worden gereserveerd voor na 2030. Gisteren waren er tal van wijzigingsvoorstellen vanuit de fracties, met dus als uiteindelijk resultaat dat Everdingen eveneens nu al wordt meegenomen in de onderzoeken.

Water bij de wijn

De ChristenUnie, D66 en GroenLinks maakten zich hard om óók Lexmond mee te nemen, maar de overige partijen stemden, ondanks het dringende verzoek van D66-fractieleider Jaap Breur, tegen dit voorstel. Breur had gehoopt dat meerdere partijen water bij de wijn zouden doen, net zoals zijn eigen partij dat had gedaan.

“Wij zijn bereid om Autena en Everdingen te laten onderzoeken, terwijl we dat eigenlijk niet zien zitten. Als de rest ons tegemoet wil komen door ook Lexmond mee te nemen hebben we een raadsbreed gedragen besluit.”

Onzekerheid

Zijn betoog bracht VHL Lokaal, CDA, SGP, PvdA en de VVD niet op andere gedachten en dus blijft het bij de eerder genoemde drie locaties. Kees Vermaat (SGP) probeerde omwonenden van de toegewezen zoekgebieden nog wel gerust te stellen. “Het feit dat we Autena, Zijderveld en Everdingen verder gaan onderzoeken, betekent niet dat er ook daadwerkelijk windturbines komen. Ik snap dat het zorgt voor een stukje onzekerheid bij bewoners, maar wanneer blijkt dat de locaties niet geschikt zijn, komen ze er niet.”

Meerdere partijen stelden moeite te hebben met het aanwijzen van Autena. Deze locatie kwam uit het eerder opgestelde onderzoeksrapport door de Anthea Group, namelijk als één van de meest ongeschikte naar voren. Thijmen Peter de With (VVD) vond dit besluit ‘moeilijk uit te leggen’, maar zei dat verder onderzoek dan in ieder geval maar onomstotelijk moest vaststellen dat deze locatie inderdaad niet geschikt is.

De onderzoeken moeten dit jaar nog van start gaan.