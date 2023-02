ingezonden mededeling

Eropuit rond Alblasserwaard; dit is er te doen

vr 10 feb 2023, 16:27

Algemeen 105 keer gelezen

De Alblasserwaard is een mooi gebied waar genoeg is te doen. Of het nu lente, zomer, herfst of winter is, in ieder seizoen is er wel iets leuks. Denk bijvoorbeeld aan een bezoekje aan de geliefde Kinderdijk of het bezoeken van het Nationaal Park. Voor sommige activiteiten is het nodig om kort te reizen buiten Alblasserwaard. Toch zijn de attracties het bezoeken zeker waard.

Wat is er te doen in en rondom de Alblasserwaard?

In de Alblasserwaard is er genoeg te doen. Wie kijkt op internet, komt erachter dat de Kinderdijk erg geliefd is. Kinderdijk komt regelmatig voorbij in verschillende recensies en is onder binnenlandse en buitenlandse toeristen erg geliefd. Kijk bijvoorbeeld naar de molens, ga fietsen op het fietspad van de Kinderdijk of stap op de rondvaartboot. Breng een bezoekje aan het Nationaal Park De Biesbosch of neem een kijkje aan de Korenmolen ‘De Hoop’. Is het geen mooi weer? Dan kun je ook achter de computer terecht. Online vind je bijvoorbeeld een online casino om een gokje te wagen. Met de bonus die de casino’s aanbieden krijg je bijvoorbeeld de mogelijkheid om een keer gratis een inzet doen.

Genieten van de Kinderdijk

De Kinderdijk is één van de belangrijkste attracties rondom Alblasserdam. Deze dijk is te vinden rondom het kanaal van het Nieuwe Waterschap. Op de Kinderdijk staan 19 verschillende molens die in de 18e eeuw zijn gebouwd. Daarnaast stap je in een rondvaartbootje over het water van deze dijk. Ook heeft de Kinderdijk goed aangelegde fietspaden, waardoor je ook als fietser je hart op kunt halen. Wist je dat de Kinderdijk zelfs op de UNESCO Erfgoedlijst staat?

Nationaal Park De Biesbosch

Op een warme zomerdag is een bezoek aan het Nationaal Park De Biesbosch een goed idee. Dit is namelijk een heerlijke plek voor sportactiviteiten. Zo kun je bijvoorbeeld heerlijk fietsen, maar ook wandelen of kanoën. Dit gebied kent veel riet en wilgen. Daarnaast kijk je je ogen uit op de verstrekkende weilanden. Hier vind je de mooiste vogels, zoals bijvoorbeeld de ijsvogelpaartjes. Pak je verrekijker erbij en spot de zeearend. In het Nationaal Park De Biesbosch is het iedere keer weer een verrassing wat je nu aan zult treffen.

Bezoek Korenmolen ‘De Hoop’

In Oud-Alblas staat sinds 1844 de Korenmolen ‘De Hoop’. Deze molen is zeker het bezoeken waard vanwege zijn bijzondere constructie. Dit is namelijk nog een echte ouderwetse graanmolen. De molen was oorspronkelijk van de familie De Groot. Inmiddels is het nog steeds dezelfde familie die de bezitter is van deze interessante molen. Iedere week wordt van zo’n 500 kilo tarwe meel gemaakt.

Bij een bezoek aan de molen kun je het natuurlijk niet laten om zo’n zak meel mee te nemen. Daarmee bak je thuis de lekkerste producten, zoals bijvoorbeeld koekjes. Het winkeltje vind je aan de voet van de molen. Let wel op dat je van tevoren uitzoekt wanneer de molen precies open is. Zo kun je teleurstellingen voorkomen. De zaterdag is de beste dag van het weekend om een bezoekje aan ‘De Hoop’ te plegen.