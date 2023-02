Gemeente Vijfheerenlanden stort ruim 60.000 euro op Giro 555

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden maakt ruim 60.000 euro over naar Giro 555 voor hulpverlening aan Turkije en Syrie naar aanleiding van de aardbeving afgelopen maandag. Dat maakte burgemeester Sjors Fröhlich bekend aan het begin van de raadsvergadering van donderdagavond.

“Ik wil eerst even stilstaan bij de aardbevingsramp die heeft plaatsgevonden in Turkije en Syrie”, opende de burgemeester de vergadering. “Volgens de laatste berichten zijn er meer dan 20.000 doden, duizenden gewonden en honderdduizenden mensen zitten zonder huis. De beelden en verhalen die voorbij komen vervullen ons met afschuw.”

“Ik weet dat onze raad en inwoners enorm betrokken zijn bij dergelijke rampen in de wereld, maar nu misschien wel extra. We kennen in onze gemeente een grote Turkse gemeenschap en ook in onze raad hebben we leden van Turkse komaf. Er zijn al veel acties op gang gekomen en ik heb veel waardering voor de Vijfheerenlanders van Turkse afkomst, de moskeeën en andere inwoners die geld en goederen inzamelen. Het is hartverwarmend wat er allemaal gebeurd op dir moment.

Syriers in Lexmond

Frohlich verwijst ook naar de vluchtelingenopvang in Lexmond, waar ook mensen van Syrische afkomst zitten. “Ik ben daar gisteren bij een indrukwekkende herdenkingsbijeenkomst geweest. Komend weekend zal ik de moskee in Leerdam bezoeken om de condoleances namens de gemeente over te brengen.”

De gemeente Vijfheerenlanden zal ruim 60.000 euro overmaken op Giro 555: één euro voor iedere inwoner uit Vijfheerenlanden. Frohlich: “Dat is misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar als het mensen kan helpen is het een prachtige druppel. Ik wil iedereen die direct of indirect heeft te lijden aan deze ramp heel veel sterkte wensen en onze inwoners laten weten: u staat er niet alleen voor.”