Avonturenboerderij Molenwaard bestaat 5 jaar en viert feest

GROOT-AMMERS • Avonturenboerderij Molenwaard viert dit jaar zijn eerste jubileum. Het themapark werd in 2018 opgericht en bestaat dit jaar vijf jaar. Dat wordt gevierd met een groot feest.

Komende maanden zullen verschillende thema’s, shows en activiteiten op de boerderij ervoor zorgen het een onvergetelijk verjaardagsfeestje wordt voor de boerderij én haar bezoekers.

Avonturenboerderij Molenwaard viert het jubileum het hele jaar door met verschillende feestelijke activiteiten. Met de voorjaarsvakantie in aantocht, is het ook weer bijna lente. Daarom kunnen bezoekers van de Avonturenboerderij vanaf de voorjaarsvakantie van alles ontdekken over de vele insecten en komen zij oog in oog te staan met GiGaGrote Kriebelbeestjes.

Vanaf 21 april zal het een nog groter feest zijn op de boerderij. Dan kunnen jongste bezoekers aan de slag met het feestelijke opdrachtenboekje en kunnen zij kijken naar hoe Fien en Teun en al hun dierenvriendjes er tijdens spectaculaire shows een écht verjaardagsfeestje van weten te maken.

Avonturenboerderij Molenwaard is een populair themapark in Groot-Ammers, waar kinderen en hun familie spelenderwijs het boerenlandleven kunnen ontdekken. Fien & Teun, het vrolijke boertje en boerinnetje, zijn het gezicht van de boerderij en vertellen hun jonge fans van alles over het leven op de boerderij. Afgelopen jaar bezochten meer dan 240.000 mensen de Avonturenboerderij en ook is het park al vier keer op rij uitgeroepen tot het Leukste Uitje van Zuid-Holland.

Door de wisselende thema’s gedurende het jaar is er steeds van alles nieuws te ontdekken, wat het voor families leuk maakt om de Avonturenboerderij regelmatig te bezoeken.