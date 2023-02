Thema-avond geloofsopvoeding met Bert Reinds in De Rank te Giessenburg

GIESSENBURG • Bert Reinds verzorgt op maandagavond 20 februari een avond over opvoeden in De Rank te Giessenburg. Het thema van die avond is ‘Kinderen hebben grenzen nodig, ouders ook?’.

Wie durft de straat nog op als we vandaag de verkeersregels opheffen? Niemand, iedereen is namelijk zonder regels en grenzen vogelvrij. Men is op deze wijze afhankelijk van keuzes die anderen maken en dat veroorzaakt een levensgevaarlijke situatie op straat. Dit principe geldt ook voor de ontwikkeling van kinderen.

Als weggebruiker ga je van A naar B, en een kind ontwikkelt van K(ind) naar V(olwassene). “Geen grenzen stellen veroorzaakt vrijblijvendheid en dan is het kind vogelvrij, en dat veroorzaakt angst!”, stelt Bert Reinds.

Waarom vinden we dit lastig, wat zegt dat over onze eigen ervaringen, hoe geef je grenzen aan zonder kinderen in een keurslijf te jagen? Grenzen stellen is dus positief; het heeft als doel structuur en veiligheid te bieden zodat er vrij en veilig ontwikkeld en ‘uitgepakt’ kan worden. Over deze en andere vragen gaat de thema-avond.

Reinds is orthopedagoog, schrijver, spreker en trainer. Hij geeft door heel het land lezingen over jongeren, opvoeding, huwelijk, identiteit en relaties. In die lezingen weet hij de alledaagse praktijk van opvoeden heel dichtbij te brengen. Door de vele voorbeelden die hij geeft, overgoten met een sausje humor, zijn de lezingen van Reinds erg herkenbaar en toegankelijk voor een breed publiek.

Zaal 1 van De Rank aan de Dorpsstraat 55 in Giessenburg is open vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 uur. Gratis toegang.