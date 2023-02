Informatieavond zwembad De Dompelaar in Groot-Ammers

vr 10 feb 2023, 13:24

GROOT-AMMERS • Zwembad De Dompelaar organiseert op maandag 20 februari een informatieavond voor vrijwilligers.

Op deze avond worden mensen die aan de slag willen als vrijwilliger geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. “Denk aan het draaien van kassadiensten, het verzorgen van groen, technische ondersteuning, toezicht houden aan het bad of het organiseren van activiteiten”, zegt Peter Kwakernaak, voorzitter van de nieuwe Stichting Exploitatie De Dompelaar.

“Dat Groot-Ammers al bijna 53 jaar een zwembad heeft is al jaren te danken aan de inzet van enthousiaste dorpelingen. De redding van het bad, eerder in 2011 door de Vrienden van de Dompelaar en recent door de verzelfstandiging, betekent niet dat het bad uit de gevarenzone is. Daarom doen we een oproep om mee te helpen ‘ons zwembad’ open te houden. De informatieavond gaat over de verschillende vrijwilligerstaken, maar ook om mensen een doorkijkje te geven naar het nieuwe seizoen”, vervolgt Kwakernaak.

Aanvang 19.30 uur in het zwembad aan de Sportlaan in Groot-Ammers. Aanmelden kan tot 18 februari via: info@dompelaar.nl.